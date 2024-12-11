Макрон потребовал у властей Грузии освободить задержанных протестующих

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Президент Франции выразил обеспокоенность в связи с ситуацией в стране.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Henri Szwarc; 5-tv.ru

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Сегодня президент Франции позвонил лидеру партии «Грузинская мечта», которого называют «фактическим руководителем страны».

В пресс-службе партии сообщили, что Эммануэль Макрон выразил обеспокоенность ситуацией в Грузии и предложил свою помощь. Чуть позже заявление по итогам переговоров распространил Елисейский дворец. Там говорится, что Макрон потребовал немедленно освободить всех задержанных на митингах в Тбилиси.

На это в «Грузинской мечте» сообщили, что французский президент действительно поднял этот вопрос. На это Бидзина Иванишвили ответил, что Грузия — правовое государство и все виновные ответят за преступления в соответствии с законом.

Иванишвили также отметил, что грузинская полиция действовала по стандартам выше европейских.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что творят «мирные протестующие» в столице Грузии.

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