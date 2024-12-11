Абхазия осталась без электричества из-за аварийной остановки Ингурской ГЭС

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 89 0

В республике вводится новый график подачи электроэнергии.

Абхазия осталась без электричества

Фото: © РИА Новости/Владимир Попов

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На всей территории Абхазии прекращена подача электроэнергии из-за остановки работы Ингурской ГЭС. Об этом сообщили РИА Новости в «Черноморэнерго».

«В связи с критическим уровнем воды в водохранилище и недостаточным притоком воды Ингурская гидроэлектростанция была вынуждена произвести аварийную остановку», — отмечается в публикации.

Во избежание дальнейших перебоев в электроснабжении вводится новый график подачи электроэнергии в дневное время. Свет в республике будут подавать два раза в день по одному часу 24 минуты. В то время как график в ночное время (с 21:00 до 7:00) остается прежним.

Проблемы с подачей электричества в Абхазии начались 1 ноября. Дефицит электроэнергии вызвал низкий уровень воды на плотине ИнгурГЭС. Тогда «Черноморэнерго» сократило подачу электричества до пяти часов в день.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что парламент Абхазии не поддержал ратификацию соглашения об инвестициях с Россией. Известно, что этот вопрос рассматривался на внеочередном заседании парламента под председательством спикера Лаши Ашуба.

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