Абхазия осталась без электричества из-за аварийной остановки Ингурской ГЭС

На всей территории Абхазии прекращена подача электроэнергии из-за остановки работы Ингурской ГЭС. Об этом сообщили РИА Новости в «Черноморэнерго».

«В связи с критическим уровнем воды в водохранилище и недостаточным притоком воды Ингурская гидроэлектростанция была вынуждена произвести аварийную остановку», — отмечается в публикации.

Во избежание дальнейших перебоев в электроснабжении вводится новый график подачи электроэнергии в дневное время. Свет в республике будут подавать два раза в день по одному часу 24 минуты. В то время как график в ночное время (с 21:00 до 7:00) остается прежним.

Проблемы с подачей электричества в Абхазии начались 1 ноября. Дефицит электроэнергии вызвал низкий уровень воды на плотине ИнгурГЭС. Тогда «Черноморэнерго» сократило подачу электричества до пяти часов в день.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что парламент Абхазии не поддержал ратификацию соглашения об инвестициях с Россией. Известно, что этот вопрос рассматривался на внеочередном заседании парламента под председательством спикера Лаши Ашуба.