Военкор «Известий» Денис Кулага стал лауреатом премии «Золотой пиксель»

Военный корреспондент «Известий» Денис Кулага стал лауреатом премии «Золотой пиксель» в номинации «Лучший военный корреспондент».

В конкурсе принимали участие более 100 человек, но только 19 из них стали лауреатами. 15 из них стали победителями, а четверо — призерами. Награды участникам конкурса вручал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Как отметили ведущие церемонии, Денис Кулага освещал боевую работу казачьей бригады «Терек» в Донецкой Народной Республике, при выполнении задания он получил тяжелое ранение, но сумел выжить и вернуться в строй.

Напомним, военкор также снял документальный фильм «Танки к бою!». Это история о подвигах и несокрушимости духа российских военных, о том, с какими трудностями им приходится сталкиваться и как они выходят из сложных ситуаций.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как за Денисом Кулагой и эвакуационной группой охотился целый рой дронов. Украинцы намеренно целились в съемочную группу, которая делала сюжет, однако Кулаге удалось не только чудесным образом выжить, но и добраться до тыла.