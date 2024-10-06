Настоящее чудо: за военкором Кулагой и эвакуационной группой охотился целый рой дронов

В руинах, под непрекращающимся жужжанием и взрывами журналист провел почти два дня.

ВСУ снова атаковали российского журналиста на передовой, нашего коллегу Дениса Кулагу. Оператор дрона не мог не видеть, что Денис ведет съемку, и, тем не менее, его это не остановило. Более того, уже за раненым журналистом и за бойцами, с которыми он был, украинцы устроили настоящую охоту. И то, что Денис выжил и смог добраться до тыла, это настоящее чудо.

Кругом ничего уцелевшего. Кроме поклонного креста на обочине. За ним начинается Часов Яр. Воины бригады «Терек» едут на боевую работу, освещает ее военкор «Известий» Денис Кулага. Эти кадры с его экшен-камеры. Спустя секунду военных и журналиста атакует FPV-дрон. Защита РЭБ не помогает.

Квадроцикл охвачен пламенем. Водитель погиб сразу. Тяжело ранен сопровождающий офицер.

На подмогу прибыли десантники из 98-й дивизии. У нашего журналиста осколочные ранения и сломаны обе ноги, но — адреналиновый шок — он пока может стоять и идти. А значит еще в силах помочь.

Бойцы ВДВ и военкор оттаскивают раненого казака в укрытие. Оставаться под небом сейчас — значит погибнуть всем.

Целый рой беспилотников противник поднял, чтобы уничтожить эвакуационную группу и добить раненого.

Броситься в рассыпную — единственный выход, чтобы выжить. Безопасных мест нет. Ближайшее подобие укрытия — развалины чьих-то некогда хат. В одну из таких забегает Денис. Почти сразу в воздухе отчетливо слышится назойливое жужжание — ударные дроны начинают новую атаку. Бьют практически друг за другом.

Вот так, в руинах, под непрекращающимся жужжанием и взрывами наш коллега провел почти два дня.

В Часов Яр Денис отправился, чтобы рассказать о казаках, которые внесли огромный вклад для продвижения на этом участке фронта. Он и сам родом с Кубани, поэтому так трепетно относится к казачеству, представители которого неоднократно становились героями его репортажей с самых горячих точек фронта. Так должно было быть и в этот раз.

Вскоре разведчики предприняли еще одну попытку эвакуации. Военкора нашли, выбирались пешком. Под обезболивающим.

Идти с перебитыми ногами Денису пришлось около десяти километров. Позже — госпиталь, операция.

Место, где кругом ничего уцелевшего, кроме поклонного креста на въезде в город, продолжают освобождать и казаки, и десантники. Боевиков на часов-яровском направлении выкуривают с позиций артиллерией, авиацией, штурмами. Те люди, которых обычно, в тылу или на передовой снимал Денис, ведя видеолетопись СВО.

Сейчас ему предстоит период реабилитации, его перевели в московскую клинику. Военкор говорит, что после восстановления готов снова приступить к своей работе.