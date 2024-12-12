Лишь 9% работодателей выплатят 13-ю зарплату в этом году

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40% россиян планируют трудиться в новогодние праздники.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Только лишь 9% работодателей в России в этом году планируют выплатить своим сотрудникам 13-ю зарплату. То есть ее гарантировано получат около семи миллионов человек. Но, согласно данным опроса, еще 9% начальников собираются поощрить своих подчиненных выборочно.

Кроме того, есть еще другие варианты — это премии и бонусы. Но, так или иначе, 60% всех работающих россиян вообще останутся без какого-либо поощрения. Решение во многом зависит и от заключенного трудового договора.

«Если, допустим, в договоре прописываются выплаты 13-й зарплаты и она не выплачивается, работодатель попадает, это еще и статья», — заявила независимый HR-специалист, карьерный консультант Зилина Султанова.

При этом, выяснилось, что отдыхать в праздники будут чуть больше половины россиян. 40% вынуждены в этот период трудиться.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с 1 января 2025 года в России проиндексируют зарплаты бюджетников на 13,2%. Об этом сообщила член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб.

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