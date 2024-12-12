Матвиенко назвала уровень отношений России и Казахстана беспрецедентно высоким

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Председатель Совета Федерации находится в республике с официальным визитом.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Валентина Матвиенко провела встречу с председателем сената парламента Казахстана Мауленом Ашимбаевым. Российская делегация прибыла в республику накануне. Стороны обсудили множество вопросов, которые касаются двусторонних отношений.

Валентина Матвиенко отметила, что Россия и Казахстан успешно укрепляют стратегическое партнерство. А благодаря усилиям лидеров обоих государств отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень, несмотря на новые вызовы.

По итогам встречи подписан план межпарламентского сотрудничества до 2027 года.

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