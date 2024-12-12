«Личный долг»: премьер-министр Словакии Фицо посетит Парад Победы в Москве

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 42 0

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетит Парад Победы в Москве

«Личный долг»: премьер-министр Словакии Фицо посетит Парад Победы в Москве

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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На его родине всем известно о вкладе СССР в свержение Гитлера.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетит Парад Победы в Москве. Об этом он сказал в интервью изданию Folha de S.Paulo.

Фицо подчеркнул, что народ его страны знает о значительном вкладе Советского Союза в победу над Гитлером и что без СССР Вторая мировая война не была бы выиграна.

«В Словакии об этом [роли СССР в победе на фашизмом — прим. ред.] знают, я считаю это [приезд в Москву на День Победы — прим. Ред.] личным долгом, ведь это будет 80-летие», — пояснил премьер-министр.

Фицо еще в октябре заявлял о своем желании посетить Россию в этот знаменательный день. В ноябре он подтвердил, что решил в этом году увидеть Парад Победы в Москве на 9 мая своими глазами. Вместе с ним приедет президент Сербии Александр Вучич. Позже стало известно, что представитель Словакии принял приглашение главы России Владимира Путина на празднование 80-летия Великой Победы.

Ранее на 5-tv.ru писал о том, что Путин пригласил военных стран ОДКБ принять участие в параде Победы в Москве.

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