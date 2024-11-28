Путин пригласил военных стран ОДКБ принять участие в параде Победы в Москве

Президент России Владимир Путин пригласил военнослужащих из стран-членов ОДКБ принять участие в параде Победы 9 мая на Красной площади в Москве. С таким предложением он выступил в ходе заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане.

«Я хочу поблагодарить коллег за то, что обратили внимание, и в этом контексте очень важно, что мы помним о победе советского народа в Великой Отечественной войне», — отметил глава российского государства.

Президент уточнил, что приглашает на парад Победы и лидеров стран ОДКБ.

Владимир Путин также пообещал проинформировать коллег из ОДКБ о ситуации в зоне проведения специальной военной операции.

В ходе своего выступления российский лидер также высказался об ударах западным оружием вглубь РФ. По его словам, Москва будет отвечать на такие удары, в том числе, при помощи новой баллистической ракеты «Орешник», которой нет равных во всем мире.

Ранее 5-tv.ru передавал слова Путина о том, что Россия запустила 100 ракет и 466 БПЛА по объектам на Украине за два дня.