«Отказ»: Блиновская вновь просит уменьшить ее долг перед ФНС

Ранее ведомство обратилось в Арбитражный суд с требованием включить в долговые обязательства блогера более миллиарда рублей. Заседание по этому вопросу состоится 3 февраля.

«Королева марафонов желаний» Елена Блиновская обратилась в Верховный суд России с просьбой снизить сумму налогов, пени и штрафа на 1,2 миллиарда рублей. Об этом налоговый адвокат блогера Иван Морозов рассказал в беседе с 5-tv.ru.

«Предметом жалобы является отказ в удовлетворении ее иска к ФНС о снижении 1,2 миллиарда рублей налогов, пени и штрафа», — отметил Морозов.

При этом ранее с сайта арбитражных судов пропали данные о судебном производстве в отношении Блиновской.

На прошлой неделе ФНС обратилась в Арбитражный суд с требованием включить в долговые требования к Блиновской почти 1,2 миллиарда рублей. Заседание по этому вопросу назначено на 3 февраля 2025 года.

Уголовное дело против Блиновской

Об уголовном деле против Блиновской стало известно в апреле 2023 года. Блогера предупредили, поэтому она попыталась пересечь границу с Белоруссией и скрыться. Подозреваемая была оперативно задержана, при ней обнаружили билеты в Казахстан.

Блиновскую обвиняют в совершении преступлений по статьям «Уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере» и «Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления». 18 сентября суд оставил Блиновскую в СИЗО до 2 февраля 2025 года. Новый год продавщица «марафонов желаний» встретит за решеткой.

Часть элитной недвижимости и другого имущества, которое принадлежало Блиновской, адвокаты давно пытались продать, чтобы погасить ее долг перед государством. Часть денег выплатить действительно удалось, к примеру, в начале октября стало известно о продаже квартиры блогера в ЖК «Донской Олимп» за 90 миллионов рублей. Однако, судя по всему, накопить долгов Блиновская успела больше, чем денег.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что долг блогера Блиновской перед ФНС в размере 1,1 миллиарда еще не погашен.