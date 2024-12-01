Долг блогера Блиновской перед ФНС в размере 1,1 миллиарда еще не погашен

ИП блогера ликвидировано в связи с банкротством.

Долг блогера Елены Блиновской перед Федеральной налоговой службой (ФНС) размером в 1,1 миллиарда рублей все еще не погашен. Об этом журналистам РИА Новости сообщил ее адвокат Иван Морозов. Прежде в прессе появилась информация, что задолженность Блиновской якобы исчезла из базы данных, но это ошибка. ИП звезды соцсетей ликвидировано в связи с банкротством, пояснил юрист, а Единый налоговый счет (ЕНС) физлица посторонние просмотреть не могут.

«Нет, долг не погашен. Он как был в ЕНС, так и есть», — сказал Морозов.

Банкротом блогера признали по ее же заявлению 13 ноября. Объем неисполненных обязательств в решении суда не указан. По данным ФНС, государству она не доплатила 918 миллионов, сумма пеней и штрафов составила еще 227 миллионов. Итого 1,1 миллиарда, примерно. Иск обвиняемой о снижении штрафа был отклонен.

Уголовное дело против Елены Блиновской стало сенсацией 2023 года. Блогер узнала о нем быстро и попыталась сбежать через Белоруссию в Казахстан, но была задержана. Она обвиняется в ряде преступлений по статьям «Уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере» и «Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления».

Суд отправил Блиновскую в следственный изолятор (СИЗО) до 2 февраля 2025 года. Защитники автора «Марафона желаний», заработавшей баснословные деньги и не захотевшей платить налоги, пытались продать ее имущество, чтобы вернуть деньги государству, сделать это удалось лишь частично. Одна из квартир скандальной знаменитости ушла за 90 миллионов, но в море ее долгов это только капля.

Ранее, писал 5-tv.ru, дизайнер Артемий Лебедев высмеял жадность Блиновской и странные схемы ее мужа Алексея, взявшего в свои защитники экс-адвоката Эльмана Пашаева. К слову, сейчас правовед тоже проходит обвиняемым по делу о мошенничестве.