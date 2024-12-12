«С большим оптимизмом»: Токаев о сотрудничестве России и Казахстана

Сейчас с рабочим визитом в Астане находится спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что с большим оптимизмом смотрит на перспективы сотрудничества Москвы и Астаны. Об этом глава государства сообщил в ходе встречи с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко в казахстанской столице.

На встрече политики обсудили вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

При этом Токаев ответил, что двусторонние отношения России и Казахстана развиваются по восходящей линии. Он напомнил, что недавно в страну приезжал президент России Владимир Путин. Его визит стал дополнительным импульсом к продолжению плодотворного взаимодействия.

«Я с большим оптимизмом смотрю на будущее нашего взаимодействия», — цитирует слова казахстанского лидера пресс-служба Токаева.

Валентина Матвиенко, в свою очередь, поблагодарила Токаева за встречу и передала ему приветствие от Владимира Путина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин и Токаев подписали заявление об углублении стратегического партнерства. Сообщалось, что подписанные документы охватывают важнейшие области сотрудничества стран, от энергетической сферы до юридической.