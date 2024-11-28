Путин и Токаев подписали заявление об углублении стратегического партнерства

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 12 0

Документы опираются на условия нового глобального миропорядка.

Путин и Токаев подписали заявление об углублении стратегического партнерства

Фото: © РИА Новости/Андрей Гордеев

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Президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписали совместное заявление об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка.

Подписание документов состоялось в Астане в рамках рабочей поездки Владимира Путина в Казахстан.

Визит Путина в Казахстан

Президент России Владимир Путин находится с государственным визитом в Казахстане.

Как и ожидалось, по итогам визита лидеры государств подписали совместное заявление об углублении стратегического партнерства и порядка 20 документов. Они охватывают важнейшие области сотрудничества стран, от энергетической сферы до юридической.

Кроме того, в Астане Путин примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, а также по видеосвязи — в пленарном заседании юбилейного XX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходит в Уфе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Касым-Жомарт Токаев назвал Казахстан надежным союзником и стратегическим партнером России в это непростое время. Он также поблагодарил российского лидера за визит в Астану.

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