Путин и Токаев подписали заявление об углублении стратегического партнерства

Документы опираются на условия нового глобального миропорядка.
Фото: © РИА Новости/Андрей Гордеев
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Президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписали совместное заявление об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка.
Подписание документов состоялось в Астане в рамках рабочей поездки Владимира Путина в Казахстан.
Визит Путина в Казахстан
Президент России Владимир Путин находится с государственным визитом в Казахстане.
Как и ожидалось, по итогам визита лидеры государств подписали совместное заявление об углублении стратегического партнерства и порядка 20 документов. Они охватывают важнейшие области сотрудничества стран, от энергетической сферы до юридической.
Кроме того, в Астане Путин примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, а также по видеосвязи — в пленарном заседании юбилейного XX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходит в Уфе.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Касым-Жомарт Токаев назвал Казахстан надежным союзником и стратегическим партнером России в это непростое время. Он также поблагодарил российского лидера за визит в Астану.
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