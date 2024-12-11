Сотня тысяч за деда мороза: на каких старых елочных игрушках можно разбогатеть

В воздухе витает не только снег, но и праздничное настроение. Совсем скоро в каждом доме начнут наряжать новогоднюю елку. Для этого одни покупают новые современные украшения, а другие — достают с антресолей старые и любимые шарики. И пока в моде набирает обороты тренд на ретро, елочные игрушки времен СССР растут в цене.

Какие советские новогодние игрушки особо ценны и как определить стоимость завалявшихся стеклянных снеговиков на балконе, эксклюзивно Пятому каналу рассказала владелица ретросалона Наталья Капская.

Почему советские елочные игрушки снова в моде

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Кто хоть немного застал Советской Союз, помнит, сколько радости и тепла было в скромных семейных праздниках. В прошлом люди не особо задумывались о новогоднем дизайне, да и в магазинах было не найти разнообразия, поэтому шарики на елку не подбирались в едином стиле, как это модно сейчас.

Для людей того времени главным было смысловое наполнение елочного убранства. Поэтому старшее поколение спустя годы досконально помнит, при каких обстоятельствах в доме появилась та или иная игрушка.

«Елочные советские игрушки сейчас в большом тренде среди молодежи и взрослого поколения, потому что они несут нам тепло, добро, воспоминание, романтическое настроение и возвращают нас в теплое прошлое», — объяснила эксперт.

У современной молодежи уже давно в тренде мода прошедших десятилетий — всем известно, что новое — это хорошо забытое старое. Поэтому в ретро магазинчиках и барахолках представители молодежи частые гости.

«К нам приходит очень много молодых людей, которые покупают елочные игрушки периода Советского Союза, чтобы добавить в Новый год теплоту и душевность», — рассказала владелица салона.

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Советские елочные игрушки отражают историю Советского Союза, где были популярны тематики, посвященные авиации, машиностроению, космосу, различным профессиям и сказочным героям.

Поэтому из советских игрушек выделить, что лучше — сказочные герои или модельки профессий, шары или животные — невозможно.

Особенности дизайна елочных игрушек времен СССР

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Несмотря на «возраст» экземпляров, далеко не все старые игрушки представляют ценность для коллекционеров. Выложить деньги любители старины готовы за предметы до 1966 года выпуска. Ценен маленький тираж, а также сохранность новогоднего украшения. И, конечно, для любого коллекционера важно, чтобы экземпляры были без реставрации.

Очень популярны игрушки на прищепках. Они выпускались достаточно маленьким тиражом и раскрашивались вручную натуральными красками.

«Стоимость елочных игрушек на прищепках начинается примерно от тысячи и могут доходить даже до сотен тысяч рублей. В зависимости от сохранности и тиража выпуска», — поделилась специалист.

Ручная роспись, толщина стекла и отражение успехов и достижений советского народа отличают старые украшения от современных. А если дома сохранился целый набор в старой картонной коробке — для ценителей старины это просто клад. За фигурки по одной тематике точно можно выручить приличную сумму.

Материалы и виды игрушек, наиболее ценные для коллекционеров

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Когда люди задаются вопросом, выбросить старые елочные игрушки или продать, стоит обратить внимание не только на год выпуска, но и на материал изделия.

«Папье-маше было очень популярно в 1940-50-х годах — это очень хрупкий материал, который быстро изнашивается. Поэтому такие елочные игрушки ценны для коллекционеров, особенно с отсутствием реставрации», — прокомментировала владелица салона.

Из стекла праздничные изделия такие же хрупкие. Они расписывались вручную, поэтому на игрушке легко может сколоться или слезть краска, что испортит не только визуальную ценность, но и денежную.

«Например фигурка Деда Мороза 50-х годов, изготовленная из папье-маше и раскрашенная в миниатюре вручную стоит 20 тысяч рублей. Такая высокая цена обоснована отсутствием реставрации и хорошей сохранностью», — пояснила Наталья Капская.

Под внимание коллекционеров также попадает и довоенный Дед Мороз, шуба которого выполнена из папье-маше, стоит сказочный дедушка 12 тысяч рублей. Таким фигуркам раскрашивали лицо вручную. И в этот момент выражение лица старца зависело исключительно от настроения художника.

«В Советском Союзе дефицитом были новогодние елочные игрушки из ГДР (Германская Демократическая Республика — Прим. Ред.). Стоимость елочного топпера (размещается на верхушке елки — Прим. Ред.) составляет 12 тысяч рублей», — объяснила специалист.

Какой же Новый год без елочных шаров? В салоне также нашлись и коллекционные шарики, расписанные вручную, как и все перечисленные ранее экземпляры.

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Главное отличие современных шаров от советский — толщина стекла. У советских оно толстое и плотное — это говорит о том, что игрушки выпущены в начале XX века. И стоят они в районе двух-четырех тысяч рублей, в зависимости от сохранности.

«В Советском Союзе елочки украшали новогодними бусами, которые сохранились в очень маленьком количестве, так как материал, из которого они сделаны, очень хрупкий, и они часто просто разбивались и рассыпались. Стоимость вот такой вот ниточки составляют порядка трех-пяти тысяч рублей в зависимости от дизайна», — рассказала эксперт.

Новогодние открытки, которые могли заваляться в закромах антресолей или в дальних ящиках на балконах выбрасывать нельзя — возможно там сохранились образцы 50-х, 60-х годов, стоимость которых колеблется от 1000 и может доходить до 10 тысяч рублей.

В новогодней коллекции салона есть коллекционный Дед Мороз, который изготовлен ориентировочно в 50-е годы из папье-маше. Он уникален годом выпуска, своим большим размером и сохранностью — на этой игрушке сохранилось «родная» этикетка. Поэтому стоимость такого новогоднего декора — 120 тысяч рублей.

А еще есть очень редкая, уникальная шкатулка, сделанная из карбона периода Советского Союза с изображением Красной площади, где написано «с Новым годом».

«Такие шкатулки, либо коробочки выпускали к Новому году и клали новогодние угощения для детей», — поделилась владелица салона.

Это тоже считается достаточно редким экземпляром, особенно хорошей сохранности. Стоимость такого предмета составляет 18 тысяч рублей.