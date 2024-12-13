Экс-губернатор Рязанской области отправлен в СИЗО за получение взятки

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 54 0

Он пробудет под стражей два месяца.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Пятаков; Telegram/Суды общей юрисдикции города Москвы/moscowcourts; 5-tv.ru

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Басманный районный суд Москвы отправил бывшего губернатора Рязанской области Николая Любимова в СИЗО по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов.

Экс-губернатор пробудет под стражей два месяца.

«Удовлетворено ходатайство <…> об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Любимова Николая Викторовича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью шестой статьи 290 УК РФ, на срок два месяца», — уточнили в публикации.

Из материалов следует, что Любимов во время руководства регионом получил взятку в виде денег, а также другого имущества. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы, штраф в размере до 70-кратной суммы взятки и лишение права занимать определенные должности. Помимо этого, бывший губернатор не сможет заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет.

Николай Любимов занимал должность губернатора Рязанской области с 2017 по 2022 год. После этого он стал представителем Совета Федерации от этого региона.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Москве дочь брачного афериста приговорили к семи годам колонии.

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