ВСУ не смогли оборониться.

Подразделения «Южной» группировки войск продолжают громить позиции украинских националистов на Кураховском направлении специальной военной операции (СВО). Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Бронегруппы на боевых машинах пехоты БМП-2 с боевым модулем «Бережок» доставляют наступающие штурмовые группы к позициям противника и поддерживают их шквальным огнем, не давая возможности подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) вести оборонительные действия.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.