Залп гаубицы «Мста-Б» — минус «опорник» боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 42 0

Координаты замаскированных позиций артиллеристам передали операторы разведывательного беспилотника.

Фото, видео: © РИА Новости/Павел Лисицын; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Гаубицы «Мста-Б» поразили позиции ВСУ в Днепропетровской области

Расчеты гаубиц «Мста-Б» группировки войск «Восток» нанесли удары по опорным пунктам и скоплению личного состава ВСУ в Днепропетровской области. Самые яркие кадры из зоны проведения СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Замаскированные в лесополосах позиции обнаружил расчет разведывательного беспилотного летательного аппарата. Полученные координаты оперативно направили на командный пункт.

После получения боевой задачи огонь по выявленным целям открыли расчеты 152-миллиметровых гаубиц «Мста-Б» 29-й общевойсковой армии. Обнаруженные позиции ВСУ были полностью уничтожены.

Кроме того, российская артиллерия поразила пункт управления украинскими беспилотниками в населенном пункте Коломийцы Днепропетровской области. По данным военных, уничтожение объекта лишило ВСУ возможности применять ударные беспилотные аппараты на этом участке.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+17° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
84.40
0.33 96.74
0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:45
«Конфликт любви и войны»: Олег Савостюк о своей роли в «Рыцарях Сорока Островов»
7:30
«Панцирь-С» на страже неба. Лучшее видео из зоны СВО
7:23
Обломки БПЛА повредили строения нефтебазы в Ростовской области
7:15
«Как живет этот роскошный край»: Соседов мечтал увидеть Якутию и был воодушевлен поездкой
7:00
Лавров провел серию встреч с иностранными коллегами на Генассамблее ООН
6:50
«Боюсь одиночества и нищеты»: Соседов откровенно говорил о старости и страхах

Сейчас читают

ТОП-5 самых надежных кроссоверов в России: какие реже всего ломаются
Игорь Левитас: Несколько слов в защиту Трампа — у любого терпение лопнет
Неудобный для звезд, одинокий вне экрана: жизнь и смерть Сергея Соседова
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен