«Мне нужны деньги»: Настасья Самбурская не собирается покидать Россию

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 32 0

Настасья Самбурская не улетит за границу на Новый год из-за нехватки денег

«Мне нужны деньги»: Настасья Самбурская не собирается покидать Россию

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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У актрисы свои планы, которыми она откровенно делится с поклонниками.

Актриса Настасья Самбурская честно призналась, что не планирует улетать за границу на Новый год из-за нехватки денег. Об этом она рассказала в интервью Womanhit. Заодно звезда поделилась своим главным пожеланием на ближайшее будущее.

«Я никуда, скорее всего, не поеду, потому что мне нужны деньги, чтобы покупать квартиру. Поскольку курс доллара огромный, за границу я не полечу», — призналась актриса.

Она добавила, что в планах у нее — провести праздник в компании, которая пока находится в подвешенном состоянии. Исполнительница призналась, что пока может себе позволить только санаторий в качестве отдыха в праздничные дни.

«Какие-нибудь витаминные процедуры сделаю, и — вперед с песнями!» — призналась Настасья.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса Настасья Самбурская обращается за услугами к гадалкам. Об этом она сообщила в интервью ведущему Марку Андерсону.

Звезда уверяет, что таковых специалистов у нее около «десяти штук». Для нее общение с ними стало некой психологической разгрузкой. Ведь когда случается нервный срыв и хочется успокоения, то подруги не всегда приходят на помощь, либо их советы для Самбурской не работают.

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