«Я пленилась»: Валентина Мазунина мечтает познакомиться с Бураком Озчивитом

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 2 434 0

Валентина Мазунина не смогла познакомиться с Бураком Озчивитом

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Актер очаровал всех женщин. И даже тех, кто не смотрит турецкие сериалы.

Актриса Валентина Мазунина мечтала познакомиться со звездой турецких кинопроектов Бураком Озчивитом. Об этом она рассказала 5-tv.ru на премьере фильма «Елки 11».

Российских женщин еще летом взбудоражила новость о том, что Бурак Озчивит снимется в популярной новогодней кинофраншизе «Елки». Хоть многим он известен по участию в сериалах «Великолепный век» и «Королек — птичка певчая», но о нем знают и те, кто не смотрит турецкие проекты. Одной из таких является и Валентина Мазунина.

«Я видела, какой он красивый мужчина. Вот это первое. А сериалы я турецкие почему-то не смотрю. Но я знаю, что это очень популярный (актер — Прим. ред.)», — сказала Мазунина.

Актриса давно мечтала с ним познакомиться. Но, к сожалению, Бурак на мероприятие не приехал, и Мазунина очень огорчилась такому.

По ее словам, женщины на премьере были особенно в восторге, ожидая его появление. Настолько очарованы его обаянием. Шарм Озчивита не обошел стороной и Мазунину.

«Мне кажется, мы бы встретились, я бы пленилась», — улыбнулась актриса.

Звезда сериала «Реальные пацаны» очень бы хотела сняться с ним в совместном проекте. Причем, не обязательно в роли влюбленных, она оставляет это решение за сценаристами.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как Бурак Озчивит снимался в России.

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