«Звал к себе в Стамбул»: как прошли знакомство и работа Минекаева и Озчивита

Российский актер признался — он сильно волновался, общаясь с турецким коллегой.

Главный русский «пацан», актер Рузиль Минекаев, рассказал о знакомстве с турецким коллегой Бураком Озчивитом и их совместной работе. Уже через неделю в прокат выйдет фильм «Елки 11». Как признался Минекаев 5-tv.ru на премьере фильма, для него этот опыт оказался необычным и первым подобным. Актеры нашли общий язык, и Озчивит даже пригласил российского коллегу на свою Родину.

«С Бураком было необычно для меня. Это было впервые. В целом, мы пообщались, узнали что-то новое, он меня звал к себе в Стамбул.<…>. У нас было мало времени. Мы не так много общались. Тем более, мы общались через переводчика. И в целом, я волновался и не осмелился задать ему вопросы, которые хотел задать», — вспомнил Минекаев на премьере фильма «Елки 11».

К слову, впервые в истории франшизы на экране появится иностранная звезда. Бурак Озчивит более всего известен по сериалам «Черная любовь» и «Великолепный век». В фильме он сыграет самого себя и предстанет в роли «принца из девичьих грез». Рузиль сыграет одну из главных ролей — парня по имени Дамир.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сын телеведущего Дмитрия Шепелева готовился к съемкам в «Елках 11».