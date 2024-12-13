Колумбия впервые выдала России своего гражданина

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Преступник занимался накроторговлей на территории РФ.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Колумбия впервые выдала своего гражданина по запросу нашей страны. Процесс экстрадиции Генпрокуратура согласовывала несколько лет.

Карлос Муноза обвинен в контрабанде наркотиков. В Россию товар попадал под видом почтовых отправлений. А чтобы замести следы, в схему вовлекали людей, которые даже не знали о содержимом.

Запутать следователей не удалось. В 2016-м преступников раскрыли и арестовали. Вот только сам Карлос Муноза успел сбежать. Его объявили в международный розыск и впоследствии задержали.

Сейчас он в сопровождении охраны направляется в Москву.

Ранее рассказывал о том, что обвиняемого в организации наркотрафика  Станислава Ружицкого экстрадируют в РФ из Венесуэлы

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