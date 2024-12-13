Колумбия впервые выдала России своего гражданина
Преступник занимался накроторговлей на территории РФ.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Колумбия впервые выдала своего гражданина по запросу нашей страны. Процесс экстрадиции Генпрокуратура согласовывала несколько лет.
Карлос Муноза обвинен в контрабанде наркотиков. В Россию товар попадал под видом почтовых отправлений. А чтобы замести следы, в схему вовлекали людей, которые даже не знали о содержимом.
Запутать следователей не удалось. В 2016-м преступников раскрыли и арестовали. Вот только сам Карлос Муноза успел сбежать. Его объявили в международный розыск и впоследствии задержали.
Сейчас он в сопровождении охраны направляется в Москву.
Ранее рассказывал о том, что обвиняемого в организации наркотрафика Станислава Ружицкого экстрадируют в РФ из Венесуэлы.
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