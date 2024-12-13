Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в Москву

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 219 0

В столице России пройдет заседание межправительственного совета ЕАЭС, на котором он намерен присутствовать.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; Instagram*/nikolpashinyan_official; 5-tv.ru

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян направился в Москву. Об этом он рассказал в своем личном блоге.

«Вылетели в Москву», — написал премьер, опубликовав видео из самолета.

Информацию подтвердила и пресс-служба правительства Армении, отметив, что Пашинян намерен принять участие в заседании Евразийского межправительственного совета, которое состоится 13 декабря в столице России. В ходе мероприятия будут рассмотрены вопросы дальнейшего углубления экономической интеграции и сотрудничества между странами, которые входят в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

К слову, до этого Пашинян неоднократно отказывался от участия в саммитах ОДКБ, СНГ или ЕАЭС. Президент России Владимир Путин, комментируя его отсутствие на мероприятиях, пояснил, что это не связано с «желанием или нежеланием» продолжать сотрудничество с организациями. По его словам, причина кроется во внутренних процессах республики.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Россия и Армения укрепляют сотрудничество в агропромышленном комплексе.

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