Пачки с евро и долларами: в Липецке накрыли банду теневых банкиров

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В Липецке накрыли банду теневых банкиров

Фото, видео: 5-tv.ru

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Они успели отмыть 100 миллионов рублей.

Банду теневых банкиров накрыли в Липецке. Они успели отмыть 100 миллионов рублей.

Во время обысков силовили нашли пачки с евро и долларами. А квартиры были похожи на банковские хранилища — повсюду сейфы, которые пришлось вскрывать.

По версии следствия, подозреваемые создавали фиктивные компании на подставных лиц и открывали счета. С их помощью обналичивали деньги, получая 13% от суммы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какие три схемы используют аферисты перед Новым годом. В период праздников следует тщательно проверять, от кого поступают предложения о купонах и скидках.

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