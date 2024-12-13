Пачки с евро и долларами: в Липецке накрыли банду теневых банкиров

Они успели отмыть 100 миллионов рублей.

Банду теневых банкиров накрыли в Липецке. Они успели отмыть 100 миллионов рублей.

Во время обысков силовили нашли пачки с евро и долларами. А квартиры были похожи на банковские хранилища — повсюду сейфы, которые пришлось вскрывать.

По версии следствия, подозреваемые создавали фиктивные компании на подставных лиц и открывали счета. С их помощью обналичивали деньги, получая 13% от суммы.

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