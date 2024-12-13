Онколог из Тульской области «воровал» диагнозы у коллег ради премий

Врач из города Суворов в Тульской области «воровал диагнозы» у коллег ради премий. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Как удалось установить, местный медработник искал в специальной программе пациентов, у которых не так давно были выявлены подозрения на онкологию, и оформлял их на себя несколькими днями ранее. Иными словами, он приписывал себе заслуги других врачей ради получения премий.

Пациенты, которые оказались оформлены на доктора-вора, даже не знали о существовании такого сотрудника.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону, врач промышлял кражей диагнозов с августа 2011 года по ноябрь 2022 года. Против медика возбудили уголовное дело о мошенничестве, совершенном путем обмана с использованием служебного положения.

Материалы дела уже направлены в суд для рассмотрения по существу.

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