«Действует по принципу «Орешника»: раскрыты преимущества «Искандеров» и «Кинжалов»

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 57 0

Матвийчук назвал комплексы «Искандер» и «Кинжал» оружием нового поколения

«Действует по принципу «Орешника»: раскрыты преимущества «Искандеров» и «Кинжалов»

Фото: © РИА Новости/Константин Морозов

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Ракетные комплексы являются оружием нового поколения.

«Искандеры» и «Кинжалы», которыми нанесли удар по объектам топливной и энергетической инфраструктуры, обеспечивающим деятельность украинского ВПК Украины, являются оружием нового поколения. Об этом военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил в беседе с Lenta.ru.

«Искандер» — это оперативно-тактическая ракета с дальностью стрельбы 300-350 километров. Осколочно-фугасная часть предназначена для уничтожения долговременных огневых сооружений, живой силы, техники. А «Кинжал» — это гиперзвуковой блок. Это не «Орешник», он немножечко послабее, но он действует по принципу «Орешника». Это достаточно мощное оружие для уничтожения подземных коммуникаций», — объяснил Матвийчук.

В среду, 11 декабря, ВСУ нанесли удар западными ракетами ATACMS по военному аэродрому в Таганроге. В результате атаки пострадали члены личного состава. В Минобороны РФ сразу заявили, что этот удар не останется без ответа.

Так, 13 декабря ВС РФ нанесли ответный удар поразив энергетическую инфраструктуру Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на фоне атак по энергетической инфраструктуре киевский режим вынужден был обратиться к пяти странам Европы за помощью. Сейчас на Украине происходят плановые отключения света с целью экономии энергии.

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