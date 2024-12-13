Киев запросил импорт электроэнергии у пяти стран после массированного удара РФ

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 48 0

«Укрэнерго»: Украина запросила импорт электроэнергии после ударов ВС РФ

Киев запросил импорт электроэнергии у пяти стран после массированного удара РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Уже сейчас по всей Украине вынужденно применяют почасовые отключения света.

Украинские власти обратились за помощью к европейским странам после массированного удара ВС РФ по объектам топливной и энергетической инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе «Укрэнерго».

«Общий объем составит 13 447 мегаватт в час с максимальной мощностью в отдельные часы до 1098 мегаватт», — уточняется в Telegram-канале компании.

Импортная энергия должна поступить на Украину из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдавии в течение суток.

В целях экономии энергии почасовые отключения света применяются во всех украинских регионах. Дефицит ресурсов коснулся как бытовых приборов, так и промышленных мощностей бизнеса.

В пятницу, 13 декабря, в Минобороны РФ сообщили об атаке на объекты топливной и энергетической инфраструктуры, обеспечивающие деятельность украинского ВПК. Также уточнялось, что этот удар стал ответом на атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) шестью западными ракетами ATACMS по военному аэродрому в Таганроге.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате атаки на военный аэродром в Таганроге ранения получили члены личного состава.

-7° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
103.95
0.68 110.48
1.92
Время исполнения желаний: ведический гороскоп для Девы на новый 2025 год

Последние новости

19:28
Макрон назначил нового премьер-министра Франции
19:12
В США спрогнозировали сроки окончания конфликта на Украине
19:01
В колл-центре прямой линии рассказали о досрочном решении вопросов граждан
18:59
Гроссмейстер из Индии стал самым молодым чемпионом мира по шахматам
18:50
Суд арестовал главу Минздрава Владимирской области Янина за присвоение средств
18:46
В России детям с ожирением могут разрешить операции на желудке

Сейчас читают

«Было +35, лето, московский двор»: Андрей Рожков про съемки фильма «Елки 11»
«Наелся» в детстве»: Дима Билан о желании завести домашнее хозяйство
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год