Команда Трампа может отвергнуть вступление Украины в НАТО

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 29 0

Избранный президент США пока не выдвинул никаких конкретных предложений относительно мирного разрешения украинского конфликта.

Вероятность вступления Украины в НАТО снижается все сильнее

Фото: TOMS KALNINS/ТАСС

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С каждым днем вероятность того, что команда избранного президента США Дональда Трампа позволит Украине вступить в НАТО, продолжает снижаться. Об этом сообщает NBC News.

Согласно мнению администраторов Белого дома, это может послужить импульсом для завершения затянувшейся войны. Специальный посланник США Кит Келлог ранее утверждал, что вмешательство Трампа может привести к окончанию конфликта в ближайшие месяцы.

Тем не менее, как сообщает упомянутый источник, Трамп на данный момент не выдвинул никаких конкретных предложений относительно мирного разрешения ситуации.

«В своих публичных заявлениях он посылал смешанные сигналы, призывая Россию к переговорам, но также намекая на возможность сокращения военной помощи США Украине или восстановления ограничений», — говорится в статье.

Сам Трамп подчеркивает, что не намерен делать заявления, которые могут помешать будущим переговорам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что команда Трампа провела переговоры с Киевом и Белым домом о прекращении огня.

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