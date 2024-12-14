Апелляционный суд Москвы признал виновность Ивлеевой в дискредитации ВС РФ

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 190 0

Девушке выписали штраф в размере 50 тысяч рублей.

Апелляционный суд Москвы признал виновность Ивлеевой в дискредитации ВС РФ

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

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Апелляционная инстанция подтвердила виновность блогера Анастасии Ивлеевой в дискредитации ВС РФ. Об этом ТАСС в Московском городском суде. В ноябре этого года она попыталась снять с себя обвинения по этому делу из-за «прошествия срока давности». 

«Суд апелляционной инстанции отказал в удовлетворении жалобы Ивлеевой и утвердил решение суда первой инстанции о признании ее виновной в совершении административного правонарушения», — объявили в суде.

Инцидент произошел 25 апреля. Как сказано в материалах дела, блогер должна была удалить порочащий честь российской армии пост в социальных сетях, но она этого не сделала. Ивлеевой выписали штраф в размере 50 тысяч рублей по ч. 1 ст. 20.3.3. КоАП. Это максимальное наказание по статье.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что новым супругом Ивлеевой стал телеведущий Филипп Бегак. Накануне блогер ошарашила фанатов новостью о замужестве.

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