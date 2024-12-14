Путин провел встречу с первым президентом Казахстана в Ново-Огарево

Президент России Владимир Путин провел встречу с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В Ново-Огареве состоялась встреча Владимира Путина с Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым», — говорится в сообщении.

Какие темы поднимались во время встречи Путина и Назарбаева — пока неизвестно.

Глава России в ноябре посетил Казахстан с двухдневным визитом. Путин с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым обсудил дальнейшее развитие российско-казахстанских отношений. Помимо этого, Путин посетил саммит ОДКБ, который проходил в Астане.

К слову, еще на встрече с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко президент Казахстана говорил, что с большим оптимизмом смотрит на перспективы сотрудничества Москвы и Астаны.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Влдимир Путин в Астане раскрыл планы на «Орешник».