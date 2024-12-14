Путин провел встречу с первым президентом Казахстана в Ново-Огарево

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 87 0

В ноябре глава России посещал Астану с двухдневным визитом.

Путин провел встречу с Назарбаевым в Ново-Огарево

Фото: kremlin.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин провел встречу с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В Ново-Огареве состоялась встреча Владимира Путина с Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым», — говорится в сообщении.

Какие темы поднимались во время встречи Путина и Назарбаева — пока неизвестно.

Глава России в ноябре посетил Казахстан с двухдневным визитом. Путин с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым обсудил дальнейшее развитие российско-казахстанских отношений. Помимо этого, Путин посетил саммит ОДКБ, который проходил в Астане.

К слову, еще на встрече с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко президент Казахстана говорил, что с большим оптимизмом смотрит на перспективы сотрудничества Москвы и Астаны. 

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Влдимир Путин в Астане раскрыл планы на «Орешник».

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
103.43
-0.52 109.01
-1.47
Переход на новый уровень: ведический гороскоп для Стрельца на 2025 год

Последние новости

14:53
Спортсменку из Литвы Дудайте дисквалифицировали за антироссийскую футболку
14:34
Силы ПВО сбили украинский самолет семейства «Су» севернее Херсона
14:16
«Я очень счастлива»: Алсу подвела итоги уходящего года
13:59
Кандидат от «Грузинской мечты» Михаил Кавелашвили избран президентом Грузии
13:47
«У меня его не было»: Дима Билан не может позволить себе отпуск
13:29
Пассажирский автобус буквально подмял под себя легковушку в массовом ДТП на М-4

Сейчас читают

«Мне не нужна женщина старой выдержки»: Юрий Антонов о предпочтениях в любви
Золотой антидепрессант? Дима Билан раскрыл значение кольца за пальце
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год