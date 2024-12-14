SHAMAN, Волочкова или Дуров: кого в России назвали «Человеком года»

Политики и знаменитости рассказали, кто мог бы удостоиться этого звания.

«Человеком года» в России является президент РФ Владимир Путин. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в разговоре с NEWS.ru.

«Все мировые СМИ сделали акцент на Трампа, но самый цитируемый — Владимир Владимирович. Все, что он ни скажет, сразу разлетается по всем мировым масс-медиа», — подчеркнул он.

Этого же мнения придерживается также председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и сенатор от Курской области, участник СВО подполковник Алексей Кондратьев.

«Тот объем работы, который ежедневно ложится на его плечи, не идет в сравнение ни с господином Трампом, ни с кем бы то ни было другим. 81% поддержки населения России говорит сам за себя», — отмечает Кондратьев.

К слову, российский лидер был удостоен этого звания в 2007 году. Тогда в издании отмечали, что своим успехом Россия обязана именно Путину.

Американский журнал Time выбирает «Человека года» с 1927 года. В этот раз этого звания удостоился избранный президент США Дональд Трамп.

В связи с этим политики и знаменитости рассказали, кто, с их точки зрения, мог бы стать «Человеком года» в России.

Военный корреспондент Дмитрий Стешин назвал своего кандидата на данное звание. Им оказался новый министр обороны Андрей Белоусов.

Певец Григорий Лепс, в свою очередь, считает потенциальным обладателем этого статуса заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN.

Среди претендентов на звание «Человека года» был также назван основатель Telegram Павел Дуров. А вот балерина Анастасия Волочкова присвоила этот статус сама себе.

«Пусть это будет нескромно, но я скажу, что человек года — это я», — заявила артистка.

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