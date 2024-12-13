+Ничего зазорного: сколько стоят танец с Волочковой и съемки в клипе Билана

Раньше выход на красную дорожку с Филиппом Киркоровым обходился примерно в 168 миллионов рублей.

Чтобы появиться в кадре с российским знаменитым артистом, необязательно самому быть звездой. Достаточно обладать определенной суммой, которую готовы выложить за участие в постановке или съемках клипа. О расценках KP.RU рассказала телевизионный продюсер Алина Красная.

По ее словам, заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова берет за такие услуги от 100 до 300 тысяч рублей.

«Конечно, Настя на это соглашается. Чтобы привезти постановку в регионы, она платит из своего кармана 300 — 400 тысяч рублей. „Платники“ помогают Волочковой компенсировать расходы на спектакль, поэтому она и принимает такие предложения», — отмечает Красная.

Промоутер Сергей Лавров вспоминает о случае, когда мать предлагала за съемки ее ребенка в клипе певца Димы Билана 20 тысяч евро (2 205 000 рублей), однако договориться в тот раз не удалось. Большие артисты идут на это за деньги посерьезнее.

«Не знаю, как сейчас, а раньше записать клип, а после выйти на дорожку с Филиппом Киркоровым можно было, если у вас в кармане есть полтора миллиона евро (168 миллионов рублей). Такие же расценки были и у Николая Баскова», — говорит Лавров.

Он также подчеркнул, что ничего зазорного в таких услугах нет, поскольку артисты вынуждены оплачивать из своего кармана работу команды, гримеров, водителей и аренду помещения.

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