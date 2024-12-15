Мария Погребняк показала новое лицо после очередной пластики

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 43 0

Блогер удаляла малярные мешки под глазами, операцию провел звездный хирург Тимур Хайдаров.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; Telegram/Мария Погребняк/Mariapogas; 5-tv.ru

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Блогер Мария Погребняк поделилась своим новым обликом после пластической операции, проведенной в клинике скандально известного звездного хирурга Тимура Хайдарова.

В своем блоге она опубликовала видео, в котором сравнила состояние до и после вмешательства. Девушке вырезали малярные мешки под глазами (отложения жировой клетчатки — Прим.ред.) и бонусом уменьшили талию за счет ушивания диастаза.

«Специалисты понимают, как подчеркнуть естественную красоту женщины, чтобы результаты пластики смотрелись гармонично и естественно», — отметила довольная Мария.

Хотя с момента операции прошло всего две недели, девушка ощущает себя уверенно. Тем не менее ее поклонники не слишком положительно восприняли изменения и попросили звезду записать видео без косметики, чтобы лучше оценить преображение. И в целом увидеть хоть какую-то разницу. Погребняк пообещала, что вскоре опубликует ролик с умытым лицом, чтобы удовлетворить любопытство подписчиков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мама Марии Погребняк в ужасе от ее пластики.

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