Российские силы освободили Веселый Гай и Пушкино в ДНР
Наши бойцы продолжают делать успехи при выполнении задач спецоперации.
Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский
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Вооруженные силы (ВС) РФ освободили еще два населенных пункта в Донецкой народной республике (ДНР) - Пушкино и Веселый Гай. Об этом сообщили в Минобороны страны.
Так, в результате активных наступательных действий Пушкино освободили подразделения группировки войск «Центр». Веселый Гай же был освобожден в результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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