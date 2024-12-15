Вооруженные силы (ВС) РФ освободили еще два населенных пункта в Донецкой народной республике (ДНР) - Пушкино и Веселый Гай. Об этом сообщили в Минобороны страны.

Так, в результате активных наступательных действий Пушкино освободили подразделения группировки войск «Центр». Веселый Гай же был освобожден в результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.



