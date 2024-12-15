«Хватает меня за грудки и кричит»: Петросян рассказал о потасовке с известным певцом

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 183 0

В студенческие годы у Евгения Петросяна был конфликт с Леонидом Утесовым

«Хватает меня за грудки и трясет, как грушу»: известный певец набросился на Петр

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Юмориста однажды сильно подставили коллеги.

Народный артист РСФСР Евгений Петросян вспомнил, как певец Леонид Утесов приревновал юмориста к собственному оркестру. Об их конфликте он рассказал во время программы на одном из федеральных каналов.

Еще в студенческие годы Петросян выступал в качестве конферансье в Государственном эстрадном оркестре РСФСР, руководителем которого был Утесов. Во время гастролей Петросян однажды сказал коллегам, что певцу рано или поздно понадобится преемник.

Участники оркестра заподозрили, что юморист намекает на себя. Но Петросян поспешил заверить, что он петь не умеет и предан своему творческому ремеслу.

Несмотря на это несколько человек на следующий же день доложили обо всем Утесову, выставив все так, будто Петросян собирается его сместить и уже репетирует песни.

«Он меня встречает, хватает меня за грудки, трясет, как грушу, и кричит: «Ну что, пой! Я послушаю, что ты там будешь делать», — вспоминает Петросян.

Юморист испугано пропел пару строчек. Тогда Утесов убедился, что у Петросяна нет таких вокальных навыков и отпустил.

Ранее 5-tv.ru сообщил, почему Евгений Петросян женился на Татьяне Брухуновой.

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