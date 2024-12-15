Волны разрубили пополам? Подробности крушения судов в Керченском проливе

Чтобы спастись, морякам пришлось прыгать в холодную воду.

Крушение судов «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» в Керченском проливе произошло из-за сильных штормовых волн. Об этом сообщил 5-tv.ru участвовавший в рейде рядом с затонувшими судами моряк.

По его словам, волны танкеры буквально разрубили пополам. Передняя часть палубы (бак) и задняя (корма) буквально отделились от судов.

Капитану «Волганефть 212», например, пришлось отплыть на остатках корабля дальше, чтобы их не задело обломками из-за шторма.

Спустя некоторое время прибыли спасатели на буксире, но волны, достигавшие двух-трех метров, не позволяли вплотную приблизиться к танкеру. На борту присутствовали пожилые люди, которые не могли быстро перепрыгнуть на спасательный буксир, поэтому капитан принял решение приблизиться к берегу и сесть на мель.

Во время маневров уже на помощь прилетел вертолет МЧС. По словам очевидца, семерых человек удалось эвакуировать, то есть поднять на борт самолета. Остальные члены команды были вынуждены прыгать в холодную воду и ждать помощи. Это был единственный шанс на спасение, поскольку танкер стал вертикально подниматься и тонуть.

Сейчас продолжает осуществляться спасательная операция. По факту крушения судов в Керченском проливе Южной транспортной

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