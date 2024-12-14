Олимпийская чемпионка Сметанина попала в реанимацию после инсульта

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 65 0

Врачи не дают прогнозов относительно состояния легендарной советской лыжницы.

Четырехкратная олимпийская чемпионка Сметанина попала в реанимацию после инсульт

Фото: © РИА Новости/Павел Бедняков

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Четырехкратная чемпионка Олимпийских игр по лыжным гонкам в составе сборной СССР Раиса Сметанина доставлена в реанимацию после инсульта. Об этом сообщил глава Федерации лыжных гонок Республики Коми Константин Собянин.

Он уточнил, что легендарная советская лыжница около недели назад перенесла инсульт. Врачи в больнице, куда она доставлена, не дают никаких прогнозов, известно лишь, что 72-летняя спортсменка в сознании.

Раиса Сметанина — одна из самых успешных гонщиц в истории лыжного спорта, первая спортсменка, выигравшая десять медалей на зимних Олимпиадах.

Сметанина — четырехкратная олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира, многократная чемпионка СССР.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате наезда машины в Челябинске госпитализирован с травмами вратарь второй команды КХЛ «Трактор» Виктор Щетилин и члены семьи тренера ДЮСШ «Трактор» Александра Назарова.

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Олимпийская чемпионка Сметанина попала в реанимацию после инсульта

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