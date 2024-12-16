На Чукотке задержали браконьера, который хотел продать краснокнижных кречетов

Сотрудники ФСБ пресекли контрабанду соколов-кречетов в Анадырском районе Чукотки. Трех птиц, занесенных в Красную книгу России, обнаружили в салоне машины, которой управлял браконьер.

Задержанный собирался продать хищных пернатых. Он подготовил специальные тубусы для транспортировки, надел птицам на головы колпачки, чтобы они не могли сопротивляться.

На «черном рынке» цена каждого сокола составляет несколько сотен тысяч долларов, поэтому подобные случаи браконьерства на Чукотке — не редкость. Птиц изымают, их обследуют специалисты, если все в порядке, выпускают на волю.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ФСБ задержала незаконную партию черной икры и красной рыбы в Хабаровском крае.