ФСБ задержала незаконную партию черной икры и красной рыбы в Хабаровском крае

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 27 0

Документов на продукцию у перевозивших ее мужчин не было.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Федор Гладких

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Сотрудники ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области (ЕАО) задержали крупную незаконную партию красной рыбы и черной икры. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ РФ.

По информации ведомства, незаконный сбыт был пресечен в Ульчском районе Хабаровского края. Силовики задержали двоих россиян, в автомобилях которых было обнаружено 260 килограммов черной икры и более 310 килограммов рыбы осетровых видов. Документов на эту продукцию у задержанных не было.

Против них возбудили уголовное дело по статье «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге полиция накрыла работу колл-центра, в котором работали пособники украинских мошенников. В числе задержанных: пять молодых людей и их руководитель, который и держал связь с кураторами из Незалежной.

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