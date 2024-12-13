В США ожидают нового ответного удара России «Орешником» по Украине

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 27 0

FT: в США ожидают нового удара «Орешником» по Украине в ближайшие дни

США ожидают нового ответного удара России «Орешником» по Украине

Фото: www.globallookpress.com/Allison Stancil

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По данным американских СМИ, атака может состояться уже в ближайшие дни.

В Вашингтоне считают, что Россия нанесет новый удар ракетой «Орешник» по территории Украины в ответ на атаку по аэродрому в Таганроге американскими ракетами ATACMS. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источник в американском совете нацбезопасности.

Удар «Орешником» по Украине может произойти уже в ближайшие дни, говорится в публикации. При этом в США считают, что Россия пользуется новой ракетой в качестве «инструмента устрашения украинских властей и их союзников».

Ранее в этот день сообщалось, что США провели испытание новой гиперзвуковой ракеты «Темный орел» большой дальности. Запуск состоялся во Флориде. Над ним совместно работали сухопутные и военно-морские силы. Как заявили в Пентагоне, это уже вторые успешные испытания в этом году.

По всей видимости, США спешно пытаются дать ответ на недавнее применение на Украине российского баллистического комплекса «Орешник». Скорость этой новейшей ракеты может превышать 12 тысяч километров в час — в два раза больше, чем у американского образца.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские силы атаковали объекты топливной и энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают работу ВПК Украины, в ответ на удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Таганрогу западным оружием.

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