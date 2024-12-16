Путин вручил государственные награды российским паралимпийцам

Владимир Путин встретился с победителями и призерами Паралимпийских игр в Париже. Президент РФ вручил чемпионам государственные награды — ордена Почета и Дружбы.

В Париже наша сборная выступала в нейтральном статусе, но страна знает и чтит своих героев. На летних Играх россияне завоевали 64 медали: 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые.

И их пример, как подчеркнул президент, доказывает, что возможности человека — безграничны.

«На прошедшей Паралимпиаде из-за, прямо скажем, недобросовестных, политизированных ограничений, наши спортсмены не смогли в полном объеме продемонстрировать свое мастерство. Всего в четверти от всех видов медальной программы вы принимали участие. Но даже в таком формате, далеко не в полном составе, вы смогли доказать лидерские позиции отечественного спорта», — сказал Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что спортсменку из Литвы Дудайте дисквалифицировали за антироссийскую футболку.