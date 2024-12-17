Щит России: ракетным войскам стратегического назначения исполнилось 65 лет

В нескольких соединениях прошли учения с выдвижением комплексов «Ярс» на боевое дежурство.

День ракетных войск стратегического назначения отмечается сегодня. РВСН исполнилось 65 лет.

А накануне круглой даты сразу в нескольких ракетных соединениях прошли учения. О празднике и буднях особого рода войск — корреспондент «Известий» Владислав Харченко.

Группа сопровождения грозных «Ярсов» отбивает атаку ДРГ на колонну ракетчиков, которая заступает на боевое дежурство. Диверсанты хорошо замаскировались, в заснеженном лесу из трудно обнаружить. Но группа блокирования действует слаженно и не дает условному противнику подобраться вплотную к ракетному комплексу.

То, что это лишь учения, а не реальная операция, выдает разве что стрельба холостыми патронами. Условный враг пытается сорвать продвижение колонны к позициям и минирует дорогу. Но попытка окружить ракетчиков и зайти с флангов вновь не увенчалась успехом.

В рамках учений ракетчики проходят почти 100 километров. На обычных автострадах такие тяжелые многоосные МАЗы с ядерными ракетами, конечно, не встретить. Их маршрут пролегает в стороне от зоны жилой застройки. Это позволяет им оставаться в тени и дает большую свободу действий.

Эпопея перевооружения ракетных войск стратегического назначения завершилась еще в декабре прошлого года. На смену легендарным «Тополям» пришли современные и мобильные «Ярсы», которые сейчас заступают на место боевого патрулирования. Оно включает в себя сразу несколько регионов нашей страны.

С воздуха за ситуацией на маршруте помогают следить расчеты БПЛА. Дроны сканируют каждый участок пути. И это не единственная мера безопасности.

Если раньше колонну сопровождали только БТРы, то сейчас это делают и боевые вертолеты Ка-52 «Аллигатор». Они ведут ракетную установку на протяжении всего пути от точки базирования до самого места несения боевого дежурства.

Комплекс РС-24, оснащенный межконтинентальной баллистической ракетой, — мощнейшее оружие, на данный момент противостоять которому не может ни одна система ПРО в мире.

Скорость ядерной ракеты сдерживания уже на старте до восьми километров в секунду. Во время полета «Ярс» постоянно меняет направление, что делает его практически неуязвимым для систем ПВО и ПРО. В определенный момент боевая часть разделяется на несколько управляемых боеголовок, которые за 30 минут могут доставить заряд, страшный по своей мощи, на расстояние до 11 тысяч километров.

И все же грозные «Ярсы» — это не меч, а щит России. А учения — пока лишь демонстрация того, что наши ракетные войска стратегического назначения готовы к любой внешней угрозе.

Недавно эту готовность ракетчики доказали и при успешном применении «Орешника» — новейшей баллистической ракеты средней дальности в безъядерном оснащении.

Этот удар по заводу Южмаш в Днепропетровске — наш ответ на решение запада дать Украине «добро» бить по России дальнобойными натовскими ракетами. Кроме того, согласно обновленной ядерной доктрине, мы теперь оставляем за собой право применить «Орешник» и ядерное оружие в ответ на агрессию против нашей страны или наших союзников.

И ракетные войска стратегического назначения готовы к любому вызову.

«Когда мы были еще курсантами, возможно, мы не в полной мере осознавали той серьезности своей работы. Но когда ты выпускаешься офицером, попадаешь сюда в войска, и когда ты понимаешь, что от твоих действий, от твоей работы зависит будущее, так сказать, страны, жизни людей, очень большая гордость берет. Не только за себя могу сказать, могу сказать своих товарищей», — говорит начальник штаба дивизиона.

В свой профессиональный праздник ракетчики — на боевом посту. Важно отработать не только перемещение комплекса и пуск «Ярсов». Оказавшись на месте дислокации, нельзя расслабляться. Ракетчики должны оперативно замаскировать комплекс. Для этого используют специальную технологию. Как итог установка похожа на сугроб, поэтому с высоты птичьего полета практически нет шансов ее обнаружить. Летом приемы иные, но не менее действенные.