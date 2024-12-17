Россиянам могут запретить дарить друг другу алкоголь

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Евгения Романова
Евгения Романова 21 0

Депутат Госдумы Свинцов предложил запретить россиянам дарить друг другу алкоголь

Россиянам могут запретить дарить друг другу алкоголь

Фото: www.globallookpress.com/stefan zeitz

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В ГД предлагают вручать вместо спиртных напитков то, «что будет действительно приносить людям радость и удовольствие».

В России следует запретить гражданам дарить друг другу алкоголь, вместо него нужно вручать вещи, которые несут пользу. С такой инициативой выступил депутат Государственной думы, зампредседателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. С законопроектом ознакомилось издание Life.ru.

«Предлагается делать подарки исключительно в форме положительных, несущих пользу вещей, например: абонемент в спортивный зал, сертификат на дополнительное образование, билеты в кино, музеи и театры, познавательные книги, <…> — все то, что будет действительно приносить людям радость и удовольствие», — говорится в документе.

Проект внесут на рассмотрение в Госдуму 17 декабря. Он предлагает дополнить КоАП новой статьей, предусматривающей штрафы за передачу алкоголя в качестве подарка. Планируется наказывать физических лиц суммой в размере пяти тысяч рублей, должностных — от 25 до 50 тысяч рублей, а юридических — 100 тысяч рублей. Цель такой инициативы — снижение употребления алкогольных напитков и поддержка здорового образа жизни.

До этого в Госдуме предложили продавать алкоголь через «Госуслуги», но при этом у гражданина должна быть специальная отметка. По мнению Свинцова, если достигший 18-летия россиянин решает, что хочет употреблять такие напитки, то ему необходимо отправиться в медучреждение по месту жительства и побеседовать с наркологом. Врач расскажет пациенту о всех пагубных последствиях, к которым может привести спиртное.

Результаты обследования, по задумке, внесут в профиль человека на «Госуслугах». Система будет генерировать QR-код, который позволит купить алкоголь. Такая процедура будет схожа с получением водительского удостоверения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в правительстве предложили запретить скидки на алкоголь.

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