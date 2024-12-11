В Госдуме предложили продавать алкоголь через «Госуслуги»

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 39 0

Депутат Свинцов предложил продавать алкоголь только по справке от нарколога

В Госдуме предложили продавать алкоголь через «Госуслуги»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Что это значит?

В Госдуме хотят запретить россиянам покупать алкоголь без специальной отметки на «Госуслугах». Законопроект на рассмотрение внес депутат Госдумы Андрей Свинцов (ЛДПР), документ опубликован в думской электронной базе.

По мнению Свинцова, если достигший 18-летия россиянин решает, что хочет употреблять алкоголь, то ему необходимо отправиться в медучреждение по месту жительства и побеседовать с наркологом. Врач расскажет пациенту о всех пагубных последствиях, к которым может привести спиртное.

«По результатам обследования и профилактической беседы соответствующее медицинское учреждение заносит в ЕПГУ информацию о прохождении профилактической беседы с гражданином», — отмечается в тексте законопроекта.

Результаты обследования, по задумке, внесут в профиль человека на «Госуслугах». Система будет генерировать QR-код, который позволит купить алкоголь.

Авторы инициативы убеждены, что такая законодательная норма могла бы заранее разъяснить молодым людям все последствия употребления алкоголя, а также оказать помощь тем, кто уже является зависимым.

Свинцов подчеркивает, что такая процедура будет схожа с получением водительского удостоверения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пепел в новогоднем шампанском никак не навредит вашему здоровью.

-5° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
100.03
0.65 106.20
1.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:42
Собянин дал старт движению в новом тоннеле под путями МЦД-4
18:22
Путин заявил о значительном преображении облика разных отраслей за счет ИИ
18:16
«Жуткое испытание»: Киркоров рассказал о своих фобиях
18:11
Путин: ведомства уже приступили к отработке заявлений граждан на «Прямую линию»
18:00
ИИ подсказал Путину, к каким вопросам на прямой линии нужно готовиться
17:56
Главная елка страны уехала в Кремль

Сейчас читают

«Орешник»: как это работает и зачем нужно
«Стер пальцы в кровь»: как сын Шепелева готовился к съемкам в «Елках 11»
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год