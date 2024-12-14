В правительстве предложили запретить скидки на алкоголь

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 50 0

Запрет планируют реализовать до 15 апреля следующего года.

В Правительстве предложили запретить скидки на алкоголь

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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Правительство предложило запретить скидки на алкогольную продукцию, следуют из распоряжения кабмина.

«Анализ практики применения скидок с цены алкогольной продукции и подготовка предложений о возможности установления запрета на применение», — прописано в документе.

Запрет будет реализован до середины апреля 2025 года. Исполнители — Минпромторг, Роспотребнадзор, Минздрав, Минфин и Минсельхоз.

Ранее Министерство здравоохранения России предложило ограничить розничную продажу самогонных аппаратов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Проект разрабатывается в рамках реализации концепции сокращения потребления алкоголя до 2030 года. Она была утверждена российским правительством 15 декабря 2023 года.

Среди основных задач концепции: укрепление ценностей здорового образа жизни; развитие системы профилактики злоупотребления алкоголем; развитие системы медицинской реабилитации, социальной адаптации и ресоциализации лиц с алкогольной зависимостью.

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