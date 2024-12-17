Мотивация не так важна: как превратить чтение в привычку

Книги могут стать частью вашей жизни, если соблюдать определенные правила.

Современный ритм жизни редко дает возможность читать книги. Как выработать у себя эту привычку, в беседе с Lenta.ru рассказал директор электронной библиотечной системы Александр Никифоров.

По его словам, внедрить в жизнь чтение можно с помощью формулирования цели. Следует понимать, ради чего вы обращаетесь к книге. Также нужна дисциплина. Здесь она важнее мотивации, которая со временем пройдет, а вместе с ней исчезнет и интерес к литературе.

Никифоров советует начать с малого — читать по 10-15 страниц в день либо выделять на чтение полчаса. Главное, определить четкие нормативы и границы. Если раньше не читали большие произведения, то браться за них сразу не стоит. Лучше взять несколько рассказов.

Можно превратить чтение в своеобразный ритуал. Выделить для него время, которое будет комфортным, ориентируясь на свое расписание и стиль жизни. Например, для любителей ложиться спать поздно книга перед сном станет способом расслабиться и отвлечься от забот, а «жаворонок» будет больше вовлечен в текст с утра.

Разумеется, для вырабатывания привычки читать нужно только то, что интересно. Литература должна приносить пользу и увлекать, а не мучить. И важно всегда держать книгу рядом — так можно обращаться к ней чаще.

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