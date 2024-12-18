В США и Великобритании пишут, что от российского военного исходила серьезная угроза.

Вот реакция западных медиа: за убийством генерал-лейтенанта российских войск химзащиты стоит киевский режим. Так, американский медиа-холдинг CNN прямо указывает на службу безопасности Украины как организатора теракта.

The New York Times раскрывает более глубокие мотивы преступления, которые ведут в США. Издание поясняет, что Кириллов предал огласке чувствительную для американских разведслужб информацию: сообщил о подготовке в США биологического оружия, которое могут распространять беспилотники. А в феврале этого года Кириллов раскрыл информацию о секретной западной химической лаборатории в пригороде Авдеевки — объект обнаружили российские войска сразу после освобождения города от неонацистов.

Британский вещательный холдинг BBC подтверждает: для коллективного Запада были «самыми возмутительными» разоблачения Кириллова о том, что США строили лаборатории биологического оружия на Украине. Российский военначальник прямо обвинял западную коалицию в пособничестве Киеву, который постоянно нарушает международную конвенцию о запрещении химического оружия.

«Обе стороны конфликта, Россия и Украина, знают, что до возвращения Дональда Трампа в Белый дом остался всего один месяц. И это влияет на поведение на поле боя. А через месяц, скорее всего, начнутся переговоры о возможном прекращении огня, о возможном мирном соглашении. Поэтому Украина использует любую возможность, чтобы завоевать территорию, получить преимущество, нанести ущерб. Вот что мы видим в этом случае», — заявил председатель комитета по обороне Палаты общин парламента Великобритании Тобиас Эллвуд.

Ранее 5-tv.ru сообщал о подробностях теракта, жертвой которого стал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.