«Не знал нюансов»: мужчина попытался скрыться от ДПС на электросамокате в Зеленограде

Мужчина попытался скрыться от ДПС на электросамокате в Зеленограде

В Зеленограде 24-летний местный житель попытался скрыться от сотрудников ДПС на электросамокате. Однако далеко уехать не смог. Об этом сообщили в столичной полиции в канале мессенджера МАКС.

Инцидент произошел во время патрулирования. Инспекторы обратили внимание на мужчину, который передвигался на электросамокате мощностью более 400 Вт без средств индивидуальной защиты.

Полицейские потребовали остановиться, однако водитель проигнорировал требование и попытался уехать. Сотрудники Госавтоинспекции задержали его уже через несколько метров.

Мужчина признался, что решил скрыться, поскольку у него нет водительских прав. По его словам, он рассчитывал, что попытка уехать окажется проще, чем объяснения с инспекторами.

«Я не знал всех нюансов, мне показалось, будет проще, если я попытаюсь уехать. <…> Вину свою признаю, так делать неправильно», — пояснил задержанный.

В отношении нарушителя составили три административных протокола: за управление транспортным средством без соответствующего права, отсутствие предусмотренных средств защиты и невыполнение законного требования сотрудника полиции. Кроме того, с мужчиной провели профилактическую беседу.

Необходимость получения водительских прав зависит от технических характеристик электросамоката и его классификации. Обычные средства индивидуальной мобильности (СИМ) не требуют водительского удостоверения. Однако электросамокаты, которые по своим характеристикам соответствуют мопедам, могут подпадать под другие требования.

Согласно ПДД, к мопедам относятся двух- или трехколесные транспортные средства с максимальной конструктивной скоростью не более 50 километров в час и номинальной максимальной мощностью электродвигателя в режиме длительной нагрузки свыше 250 Вт, но менее 4000 Вт. Для управления такими транспортными средствами необходимы права категории «М». При этом конкретный электросамокат должен быть классифицирован с учетом его технических характеристик, а не только мощности двигателя.

Для водителей мопедов также обязательно использование застегнутого мотошлема. В то же время для обычных электросамокатов, относящихся к СИМ, общего требования о наличии водительских прав и мотошлема нет.

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