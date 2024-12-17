Нервы не выдержали: убитая горем Анна Седокова оказалась в больнице

Экс-супруг знаменитости погиб в возрасте 32-х лет.

Убитая горем певица Анна Седокова оказалась в больнице. Не смогла знаменитость самостоятельно справиться с эмоциями после того, как узнала о смерти экс-супруга — баскетболиста Яниса Тиммы.

В своем блоге артистка выложила безмолвное видео из больницы, где видно, что она лежит под капельницей и пытается успокоиться. Слышны лишь только всхлипы.

Тело бывшего мужа певицы Анны Седоковой обнаружили в хостеле в центре Москвы. По предварительной информации, он покончил с собой. У Яниса остался маленький сын от первого брака.

Известно, что Седокова решила развестись со спортсменом в октябре. В браке они прожили четыре года. У пары были непростые отношения. Супруги неоднократно расставались и снова мирились. Видимо, осенью певица решила поставить точку в любовной истории с Тиммой.

Баскетболист пытался вернуть любимую. Но попытки оказались тщетны: 9 декабря, за неделю до трагедии, пару развели. Скандал и раздел имущества бывшие возлюбленные устраивать не стали. Более того, среди поклонников пары ходили слухи об их примирении.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что отец Яниса Тиммы отказывается верить в смерть сына.

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