Узнал о трагедии из СМИ: отец Яниса Тиммы отказывается верить в смерть сына

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 28 0

Отец экс-супруга Анны Седоковой узнал о смерти Яниса Тиммы из СМИ

Отец экс-супруга Седоковой узнал о смерти сына из СМИ

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

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Родственники давно прекратили поддерживать друг с другом связь.

Отец баскетболиста Яниса Тиммы узнал о смерти сына через СМИ, пишет издание Super.

Родственник экс-супруга Анны Седоковой Райтис Тимма работает баскетбольным тренером. По его словам, с сыном он не общался уже несколько лет. О трагедии узнал через СМИ, поэтому все еще не верит в произошедшее.

«У нас три года были конфликты, я везде заблокирован был. Я не могу вникнуть сразу во всю эту историю. Отношения у нас были ужасные и страшные. У меня один друг об этом где-то прочитал в семь утра и все, а сейчас везде уже об этом», — пояснил Райтис.

Сейчас отец спортсмена пытается связаться с кем-то из знакомых Яниса, чтобы понять, что произошло. Тимма-старший не перестает надеяться на то, что подобные новости — лишь ужасная ошибка.

Сегодня ночью бывшего мужа Седоковой нашли мертвым в одном из хостелов Москвы. По предварительным данным, баскетболист покончил с собой через неделю после развода со звездой российской эстрады.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Седокова вышла на связь после смерти экс-супруга Яниса Тиммы.

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