Ректору РАНХиГС Комиссарову предложили возглавить правление АНО «Россия — страна возможностей»
Комиссарову предложено возглавить правление АНО «Россия — страна возможностей»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Организация объединила свыше 20 миллионов человек из 89 регионов России.
Ректору РАНХиГС Алексею Комиссарову предложили возглавить правление АНО «Россия — страна возможностей». Об этом сообщили в Telegram-канале организации.
«Правление войдет в структуру Наблюдательного совета в качестве органа стратегического планирования, который утверждает основные векторы развития организации, а также дает оценку эффективности ее деятельности», — отмечается в сообщении.
Уточняется, что Комиссаров с 2018 года являлся генеральным директором президентской платформы «Россия — страна возможностей». За прошедшие года она стала крупнейшей в стране социальной экосистемой, состоящей из 26 конкурсов, проектов и олимпиад для людей всех возрастов и профессий.
Организация объединила свыше 20 миллионов человек из 89 регионов России и более чем 150 стран мира.
Среди проектов платформы широко известные конкурсы «Это у нас семейное» и «Лидеры России». Также существуют и разнообразные проекты для учащихся школ и университетов, управленцев и специалистов. Они открывают для участников широкие возможности саморазвития, раскрытия своих талантов, личного и карьерного роста.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Центральном университете прошел День открытых дверей.
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