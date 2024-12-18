Для любви и денег: как украсить елку и стол, чтобы 2025 год оказался счастливым

Чтобы следующий год Зеленой Деревянной Змеи стал по-настоящему счастливым и благодатным, необходимо правильно украсить стол и елку. Какие талисманы для этого использовать, в интервью изданию Life.ru рассказала экстрасенс Альбина Селицкая.

По ее словам, для украшения подойдет изумрудный цвет, бирюза и цвет хаки на игрушках и украшениях. Если же человек хочет в свою жизнь привлечь богатство, необходимо украшать дом и елку чем-то блестящим и красивым. К примеру, золотыми или серебряными бусами. Главное, чтобы они красиво сверкали, были обтекаемыми, без острых углов, имели круглую или шарообразную форму, а елочные шары были в виде символа года с коронами на голове.

«Можно оставить новый кошелек с крупной купюрой под елкой. Кто хочет, может класть доллары, евро, рубли, но чтобы они были крупные, с нулями. Хорошо, если это будут пятерки, так как эта цифра притягивает другие деньги», — пояснила экстрасенс.

С украшением стола то же самое — важно поставить свечи золотистого или зеленого цвета. И, конечно, не забыть о фигурке змеи. Ее лучше всего выбрать из благородного материала, например из металла или драгоценного зеленого камня.

Чтобы в 2025-м встретить любимого человека, важно елку украсить парными игрушками из стекла, а на стол поставить две свечи, две фигурки птиц, символизирующих верность и семейное счастье, или две небольшие вазочки с цветами.

«Чтобы притянуть любовь в жизнь, украсьте новогоднее деревце красными украшениями, но не переборщите, чтобы не перегрузить елку красным цветом», — добавила Селицкая.

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